La Mission Locale de l'arrondissement de Château Thierry :

- accompagne les jeunes en 16 et 25 ans dans l’insertion sociale et professionnelle

- porte le dispositif PLIE pour l’insertion professionnelle des personnes exclues du marché du travail

- Et très prochainement dans le cadre d’une fusion imminente pilotera le dispositif de la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle