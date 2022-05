Luna BEDOUI

Bonjour

je m’appelle Kmar ; je suis tunisienne et je vis en Tunisie

je souhaite avoir l'occasion de travailler a l’étranger et voyager a l’Europe ; parce que ça me fait plais de contacter des autre sociétés et découvrir un autre monde . j'aime l'aventure et je suis autonome ; j'aime bien être responsable et vivre de la maniéré que je veut ;loin de la famille .

j'ai mon expérience en Tunisie j'ai eu mon diplôme en Gestion Economique et Social (bac+2 )l; j'ai occupe une poste de chef de rayon dans un hyper marché pendant 8 ans et quand j'ai été étudiante j’avais quelque stage dans différente société .

Maintenant j'aime découvrir un autre payer et travailler dans un groupe harmonique de différente races ; langues et payes .

je suis une personne motivante sociable ; j'aime le travail en équipe ; je suis très dynamique et souriante .

j’espère que j'ai le bon profil pour vous m'accepte;

Merci