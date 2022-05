Passionné par la communication et le monde des médias. Je suis à la recherche d'un travail étudiant d'un projet personnel au Canada.

Curieuse d'approfondir mon anglais pour la poursuite de mes études en master de la communication internationale et développer mes compétences par la pratique et me confronter à la réalité de l'entreprise .



Mes compétences :

Relations Presse

Esprit d'équipe

Evénementiel

Relationnel

Community management

Communication