Salut je m'appelle Lundy Lafond, je suis spécialiste en création d'entreprise et gestion des projets. Je bosse actuelle dans l'e-commerce et j'ai plusieurs boutique en ligne. J'aime tous ce qu'il a rapport avec le commerce et j'investir là dedans. Si vous avez envie de gagner votre vie en e-commerce contacter moi et j'en profite pour vous annoncer que j'ai aussi des boutiques en ligne a vendre si vous avez envie de devenue entrepreneur.



Mes compétences :

Webmarketing

E-commerce

Analyse financière

Montage vidéo

Création d'entreprise

Gestion de projet