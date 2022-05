Lupino FEDEROS

Ingénieur Informaticien (développeur d'application) de formation, je me suis spécialisé dans le web. Mes qualités d'autodidacte, d'analyste, d'adaptation et de création mélangées à ma passion de la communication m'ont permis de développer plusieurs profiles dans divers domaines connexes : Système d'Information - Conception et Développement Logiciel (GED, ERP, WEB, CRM, BI, ...) , Communication digitale (marque, enterprise, indentité visuelle, ...), Webmarketing.

J'aime les challenges et le caractère dynamique, polyvalent, réactif mêlé mes qualités relationnelles et rédactionnelles sont des moyens et atouts qui me permettent de les relever.



Actuellement, je suis à la recherche d'entreprise ambitieuse ou de proposition de services où je pourrai exprimer pleinement mon potentiel, mettre en application les stratégies élaborées, partager mes expériences et évoluer dans d'autres dimensions.



Mes compétences :

Business Intelligence

Communication de marque online

Community management

Développement d'application (GED, CRM, ERP,

Webmaster

Communication visuelle

Webmarketing

Communication digitale

Management de Système d'Information

Gestion Electronique de Documents (Projets GED)

Gestion de projet web