Luqman MARCHAL

Je travaille en grande partie avec des agences de communication et des particuliers pour des missions de motion design.



J'interviens dans des domaines pluriels:



-conception d'A à Z de réseaux sociaux (générique, Gifs etc.)

-vidéos institutionnelles pour présenter votre activité ou votre société

-conception d'habillage et de génériques

-clips de music en kinetic typographient

-réalisation de films publicitaires destinés aux chaines de télévision et aux réseaux sociaux

Pour voir mes travaux allez visiter mon portfolio;

behance.net/luqmanmarchal



Mes compétences :

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe After Effects