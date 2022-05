- Titulaire d'un BTS Force de vente et d'une spécialisation en marketing international, je suis rentré dans l'exploitation viticole familiale en 1997.

Je me suis associé dans la structure en 2005. Mon rôle dans le vignoble et la vente et le suivi du porte feuille clients français et export.

Je suis aussi en charge de la partie oenotourisme, c'est a dire le receptif a la propriété, cela pour des particuliers et des groupes jusqu'a 100 personnes.



Mes compétences :

Oenotourisme

Vin