N° SIRET: 810 170 381 00018

Qualifié: Diplômée en Master 2 International Business Management à Business school of Newcastle.

Experte Traductrice et Interprète Français Russe Arménien, assermentée au niveau national, auprès des Juridictions Administrative (Tribunal Administratif, Trbunal de Grande Instance).

Professeur des cours particuliers en russe, en anglais avec une solide base méthodologique et pédagogique.

N'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial