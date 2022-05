Lust HENRI

Architecte diplômé de l'Institut Supérieur d'Architecture St. Luc à Bruxelles.

Ancien professeur de composition d'Architecture dans le même Institut.

Gérant du Cabinet d'Architecture Lust, société civile à forme de SPRL, créé en 1978.



Ancien membre de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Province de Brabant.

Ancien membre fondateur du Lion's Club de Jodoigne.

Ancien membre du Cercle Historique de Jodoigne.

En 1975, initiateur et président du Comité 75 de Saint-Remy-Geest, dans le cadre de l'année Européenne du Patrimoine Architectural. Ce comité a mis au point, à l'époque, un "Réglement Communal visant à protéger le caractère architectural des communes de Saint-Remy-Geest et de Jauchelette.(Brabant Wallon), en collaboration avec l'ingénieur Jean-Jacques Ruelle.

Ancien conservateur de la Réserve Naturelle de Saint-Remy-Geest, dont il a été l'initiateur. dans la cadre de l'association : "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique",

Membre de l'Association : "Vieilles Maisons Françaises".

Membre de l'Association : "Maisons Paysannes de France"



Très motivé par l'étude de l'agroé-écologie et l'agro-foresterie, suite à la disparition des abeilles et insectes pollinisateurs, entraînant en chaine la disparition actuellement accélérée de la biodiversité : invertébrés, oiseaux, etc., entraînant à terme relativement court, de graves problèmes alimentaires dans le monde, sources de conflits prévisibles, ainsi qu'un environnement insipide.



Recherche d'une architecture épurée et lumineuse, à ambiance chaleureuse, tant en constructions neuves qu'en restauration. Spécialisé en restauration de Monuments Historiques ou Anciens,

Plusieurs Bâtiments Anciens restaurés par ses soins ont ensuite été classés parmi les Monuments Historiques, tant en Belgique qu'en France. De même, plusieurs réalisations ont été primées (notamment par l'Association ' Vieilles Maisons Françaises' et par l'Association 'Maisons Paysannes de France"). Nombreuses publications dans des revues d'architecture et de décoration.

A titre d'exemple, consulter le site : "château dans le Lot en Quercy-Périgord - Château de Clermont"., réalisation qui a reçu en 2005 le prix de l'Association : "Vieilles Maisons Françaises" : prix "Madame François Pinault".

Poursuit actuellement la restauration de Monuments Anciens et Historiques en France.

Très motivé par la recherche d'une architecture à énergie positive, dans un esprit contemporain.



Mes compétences :

Projets d'Architecture et contrôle trav.