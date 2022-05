Lutgarde LOEMBA

Je suis titulaire d'un BTS en maintenance industrielle par alternance à l'IST-AC (institut supérieur de technologie d'afrique centrale) référentiel français Groupe ICAM et UCAC.

j'ai beneficie d'une formation par alternance pendant 3 ans au sein du service atelier de SDV Congo (groupe BOLLORE),ou j'ai vu au cours des trois annees grandir mes responsabites.j'ai en particuliers beneficie d'une formation technique dans le domaine electromecanique et hydraulique avec la maintenance des engins levages de marque hyster,TEREX,CATERPILLAR ET SVETRUCK.

Depuis 5ans je travaille en tant que superviseur en cimentation des puits de petrole .Durant toutes ces annees j'ai travalle avec plusieurs clients comme ENI CONGO,PERENCO RDC , MAUREL & PROM CONGO,ADDAX CAMEROUN...

Toutes ces annees j'ai vu mes responsabilites croitrent en managant le personnel et les equipememts qui me sont assignes,ainsi que l'evolution des operateurs impliques dans les operations que je dirigent.

J'ai beneficie des formation technique (service delivery 1 au EMIRADES ARABE),d'ingenering (service delivery 2 aux USA OKLAOMA City),QHSE level 2 et de management (Oil field services level 1 en Afrique du sud Cap town et level 2 au congo).

En ce moment je travaille sur la preparation du projet de cementation des puits des plateformes d'un client de la place en tant SENIOR superviseur,

Au dela de tout cela je donne aussi un support technique au management la gestion du projet MOHO Nord.



Mes compétences :

Anglais

Automatique

Autonomie

Compresseurs

Electricité

Français

HSE

Informatique

Maitrise de l'outil informatique

Mécanique

Pompes

Ponctualité

Offshore Oil & Gas

Onshore Oil & Gas

preventive, conditional and corrective maintenance

industrial maintenance

general maintenance

Petroleum

Drillship

Coiled Tubing

Bug Tracking System

Additional Training