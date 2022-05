Luther King LENGANIA

Je suis une personne qui est expérimentée dans divers secteurs, polyvalent, rigoureux et proactif.

Mes années d'expériences sont une symbiose d'architecte DBA Oracle et de Chef de projet fonctionnel.

Double compétence finance et informatique, ceci me permet de bien concevoir et mettre en oeuvre

tous les aspects d'un projet.



Mes compétences :

Oracle

Oracle Recovery Manager

HP-UX

UNIX

SQL

Oracle PL/SQL

TOAD

Microsoft Windows

Microsoft Project

Merise Methodology

TCP/IP

Sun Solaris

SQLPlus

Oracle Forms

MySQL

Microsoft Windows 7

JavaScript

ITIL

FTP

Audit

AJAX

AGILE

shell scripting

VMware

Scrum Methodology

Remedy

Personal Home Page

Oracle ERP

Oracle Data Guard

Oracle 8i

Oracle 10G

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server 7.0

Microsoft SQL Server

Mantis

Linux Red Hat

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > LAN

Java

HTML5

HTML

HP OpenView

Ethernet

Enterprise Resource Planning

Database Administration

Cascading Style Sheets

BusinessObjects Web Intelligence

BO

Assurer son administration

Apple MacOS

Administration

AIX UNIX