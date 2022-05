Luttmann STEEVE

Mes diverses missions professionnelles dans divers secteurs comme dans la Gestion, les Ressources Humaines, la Comptabilité et les Finances m’ont fait prendre conscience de mon intérêt pour le contact humain ainsi que le goût des chiffres le sens commercial, le secrétariat, la gestion et surtout l’utilisation de l’outil informatique.



De plus, la rigueur, mes facultés d’adaptation ainsi que mon sens de l’initiative sont des qualités qui pourront me permettre une rapide et facile intégration au sein de votre équipe.



Je vous remercie de l’intérêt que vous pourrez porter à ma candidature.



Mes compétences :

Dynamisme

Facultés D'adaptation

Finances

Gestion Ressources Humaines

Paies

Ressources humaines

Rigueur

travail en équipe

Paye/Prsi

WordPress

WebFocus

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

ACCES

Gestion