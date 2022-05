Luxopuncture ANNECY

Cabinet de Luxopuncture du Bassin Annécien:Array



La luxopuncture permet de stimuler les points réflexes d'acupuncture et d'auriculothérapie par une lumière infrarouge (sans aiguille).

L'objectif est de rétablir votre équilibre énergétique et ainsi supprimer tout comportement compulsif et adictif.



La Luxopuncture propose les traitements suivants :

° Arrêt du tabac en 3 à 5 séances avec un suivi personnalisé de 3 mois

° Perte de poids, avec en plus des séances, un accompagnement

nutritionnel personnalisé

° Inconfort de la ménopause

° Rajeunissement du visage

° Relaxation



