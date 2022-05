Luxury Cab Lyon TRANSPORT DE LUXE

La société Luxury Cab lyon est une société de chauffeur privée sur Lyon et sa région qui répondra à toutes vos attentes.

Transfert vers les gares ou les aéroports, séminaires, mariages, transferts en station de ski pour particuliers et professionnels.



Nous proposons un service haut de gamme avec chauffeurs ayant une parfaite maitrise de la région Lyonnaise et de ses environs.



Nos proposons à notre clientèle des véhicules Mercedes Benz* full-option ( interieur cuir, toit ouvrant, vitres teintées) avec services à bord pour un trajet en toute sérénité (wifi, bouteille d'eau, magazines, chargeur iphone/ipad/samsung).



Des prix fixeés à l'avance donc aucune surprise à l'arrivée.

Nous étudions toutes propositions, devis personnalisé sur demande par mail à LUXURY.CAB.LYON@GMAIL.COM



Mode de reglèment accepté: VISA. Carte bleu. Amex. American express.

Possibilité pour les sociétes avec une ouverture GRAND COMPTE.



Modèle selon disponibilité*

* mercedes classe S pack amgS63,

Nouvelle Porsche Panamera, mercedes Classe V 7 passagers, Bmw serie 5 pack M, mercedes Classe E pack amg,

**majoration tarifaire entre 19h et 7h et jours fériés.



Mes compétences :

chauffeur privée de luxe - private driver