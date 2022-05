Luzolo MARTINS

Dinâmico, rigoroso e com as habilidades interpessoais, eu particularmente gostaria de trabalhar em Angola.



Formada em Kinshasa/RDC , no instituto do Petróleo e Gas,com titulo de Engenheiro do Petróleo no departamento da Perfuração e Produção e uma experiência significativa em F&P, eu encaixo trabalhar no grande grupo, em Luanda, onde eu moro hoje em dia.



Meus objectivos: beneficiar de novos conhecimentos técnicos, desenvolver minhas habilidades.



Dynamique, rigoureux et ayant le sens du relationnel, je désire particulièrement travailler en Angola.



Diplômée en KInshasa/RDC, dans l;institut de Petrole et de Gaz, avec le titre de L' Ingenieur Petrole dans departement de Forage et Production dotée d’une expérience significative en F&P, je désire m'intégrer au sein d'un grand groupe à Luanda où je vis actuellement.



Mes objectifs : bénéficier de nouveaux savoirs-faire, développer mes compétences.



Mes compétences :

En completion de puit et H2S