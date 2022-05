Lvl MEDICAL

Secteur : Santé



Société française créée en 1989 par Jean-Claude Lavorel, LVL Médical est aujourd'hui un acteur majeur de l'Assistance Médicale à Domicile. Depuis le 31 août 2012, LVL Médical est une activité d'Air Liquide Healthcare.



Chaque jour, plus de 50 000 patients sont pris en charge par LVL Médical et ses 850 collaborateurs présents dans plus de 40 villes en France.



L'assistance médicale à domicile regroupe l’ensemble des prestations qui permettent aux patients de suivre leur traitement à leur domicile, dans les conditions thérapeutiques fixées par leurs médecins.

Elle répond à des exigences réglementaires précises qui définissent les conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles les prestations doivent s'inscrire.



Nécessitant une prescription médicale, les prestations de LVL Médical sont prises en charge par l’assurance maladie et sans avance de frais pour le patient.

L’assistance médicale à domicile présente de nombreux avantages économiques, psychologiques et sanitaires et apparaît comme un complément ou une alternative incontournable à l'hospitalisation traditionnelle.

Le patient est au coeur de cette nouvelle approche du système de soins, qui conduit à une prise en compte croissante de sa qualité de vie.



LVL propose ses prestations d'assistance médicale à domicile dans les quatre domaines d'expertise suivants :



• L' assistance respiratoire :

L’oxygénothérapie : avec concentrateur ou oxygène liquide.

La ventilation : invasive ou non invasive.

Le traitement de l’apnée du sommeil (VPPC).

L’aérosolthérapie.



• La Perfusion :

L’antibiothérapie.

La chimiothérapie.

La nutrition parentérale.

Le traitement de l'immunodéficience.

Le traitement de la douleur.

Le traitement de la maladie de Parkinson.



• La Nutrition entérale.



• L' insulinothérapie par pompe.



Localisation : France entière



