Lwawula JAMES

Fournisseur agrée des produits pétroliers sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo (RDC) Import & Export, Vente, facilitation, et distribution des produits des construction. Vente ciment gris portland, véhicules d'occasions, bois cies et grumes. Bureaux de facilitations et Etudes pour les projets divers. Représentation maritime, Commissionnaire en Douane, Fret Aérien etc. ..



Notre Societe est actuellement a la recherche des partenaires dans le domaine de l'Import & Export.

Elle est prete a conclure des marches, faire des representations ou la promotion des produits divers en Republique Democratique du Congo.



Representations : Pays-Bas (Hollande), Togo (Lomé), Turquie (Antalya, Izmir, Istanbul),

Israël, France, Nigéria, Libye, Congo Brazzaville (Pointe Noire).



Mes compétences :

Gestion de projet

Management commercial

Organisation du travail