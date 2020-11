Lyacine KHIMA

Mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes, ma rigueur et mon investissement personnel dans les projets m'ont permis d'être reconnue et appréciée par les clients, et de progresser rapidement.



Mes compétences :

Vtp

GVRP

OSPF, BGP

Cisco IOS

VRRP,HSRP

802.1x

Spanning Tree

Palo Alto, Checkpoint 41K , F5 BIG IP, Cisco ISE, ASA

ITIL

Widows 2008 serveur

Prince2 Approved Trainer by APMG

Vmware esx

Linux

Ansible