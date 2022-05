Lyam JUCHAT

Aujourd'hui, je suis en apprentissage dans le transport logistique : j'aime le côté logistique de la formation, les dispositions et techniques à mettre en œuvre pour qu'un transport se réalise correctement à un cout moindre pour l'entreprise.



J'ai la chance, dans mon entreprise, de pouvoir mettre en action tous ces principes vus a l'école avec mon binôme pour l'ensemble du secteur câblage automobile





Aujourd'hui, j'apporte mes qualités humaines: Respect, ponctualité, sérieux et engagement au service de ma société.

A l'issue de ma formation, j'envisage de devenir Gestionnaire logistique de flux amont H/F :



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Preparation de commande

Gestion informatisée des stocks

Utilisation de l’outil informatique

Réaliser l’inventaire

Suivre les commandes clients

Entreposer les produits

Capable de communiquer avec son équipe

Contrôler la qualité de la marchandise

Optimiser la préparation de commandes

Procédures de sortie de la marchand

Contrôler les entrées et les sorties

Réceptionner les chauffeurs

oGérer les retours fournisseurs en cas de non-con

Etablir des documents d’expédition

Sauveteur secouriste du travail