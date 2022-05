Lyamani FARESSE

Dynamique, sérieux et rigoureux, ma formation d'ingénieur m'a donné toute compétence dans les techniques de mesures, la conduite d’essais, les fondements théoriques et la simulation numérique de l’incendie. La formation m’a aussi sensibilisé aux aspects métier (réglementation, prévention, moyens de lutte, expertise post-incendie, …) grâce aux interventions de professionnels.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer des qualités d''adaptation, d’organisation et du travail en équipe.



Sportif et persévérant, je compte sur mon envie forte d’apprendre pour être vite opérationnelle sur les missions que vous me confierez.



La confiance étant mon moteur, osez me faire confiance, je ne vous décevrai pas.









Mes compétences :

LOGICIEL CFAST

LOGICIEL FDS