Lyamine TAHRAOUI

Consultant avec plus de 10 ans d'expérience sur les solutions RH ( Paye , Formation , ERM ) . D'un profil technico-fonctionnel, j'ai pu travaillé dans différents environnements ( SSII , DSI , Editeur ) et sur plusieurs solutions. Actuellement Consultant chez Meta4 rattaché au pôle projet , je suis en charge des analyses du besoin client , du chiffrage , de l'établissement des spécifications , de la mise en oeuvre puis de la maintenance et de la gestion des évolutions , le tout en respectant les échéances imparties sur les projets.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

SQL

Gestion de projet

ERM

JavaScript

Paie

SIRH

Conseil RH

Saas

Oracle Data Base