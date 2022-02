Lycée LYCÉE LAMARTINE (LAMARTINE)

Investie dans l'encadrement des élèves en difficulté particulière comme les dyslexiques, les dysorthographiques, dysgraphiques, ou à troubles de l'attention ou mnésiques. Montage d'un projet CARDIE avec FIL (Formation d'initiative locale avec une professionnelle)



Encourager, Former mes étudiants, Lycéens...

mais en faire des êtres bien pensant, droits dans leurs bottes, capables de s'adapter, opiniâtres, conscients qu'ils ont des atouts et ne sont pas nulles, qu'ils apprendront toute leur vie !

mes citations préférées :

« Qui connaît les autres est instruit. Qui se connaît est sage. » Lao-Tseu

« Ce nest pas parce que les choses sont difficiles que nous nosons pas, cest parce que nous nosons pas quelles sont difficiles. » Sénèque

Paulo Coelho : « Les rêves donnent du travail. »

et ma préférée : "la chance appartient aux débutants, la force aux conquérants"



Mes compétences :

Formatrice droit