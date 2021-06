Virginie BOUVARD

MON SLOGAN :

Le web 100% business !



MA RAISON D'ÊTRE :

Je madresse aux dirigeants dentreprise qui souhaitent utiliser au mieux le potentiel marketing que représente internet pour attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients existants, améliorer leur réputation.

Lorsque la compétence est insuffisante en interne, bien choisir un prestataire est une étape clé de la réussite de ses projets sur Internet. En tant que consultante, j'apporte une capacité danalyse,des compétences techniques et du recul, le tout dans un souci de performance et de retour sur investissement.



MON RAYON D'ACTION : Ile de France et Picardie

En tant que consultante marketing internet, jaccompagne les entreprises en référencement naturel SEO / référencement payant SEM/ en média sociaux / optimisation de site internet pour augmenter le taux de conversion et maximiser son Retour sur Investissement /emailing / ...



Je préconise et mets en place les outils marketing les plus adaptés et fournis un accompagnement régulier.



MON PARCOURS en bref :

Diplômée du Groupe ESSEC, j'ai commencé ma carrière dans la fonction commerciale auprès des clients stratégiques. Je me suis ensuite orientée vers le marketing. J'ai acquis un réel un savoir-faire pour optimiser la communication externe de plusieurs PME et ainsi largement contribuer à leur développement.



En 2010, j'ai décidé de créer sa propre entreprise de conseil en marketing. Je nenvisageais pas cette orientation sans une spécialisation en marketing internet. C'est ainsi que Vibiz est née !



ME CONTACTER :

vbouvard@vibiz.fr



Mes compétences :

Web 2.0

Web marketing

Web analytics

Marketing

Consultant

WEB

Internet

Création de site internet

Référencement internet

Publicité en ligne

Référencement payant

Référencement naturel

Emailing

Marketing opérationnel

Directeur marketing

B to B

Webmarketing