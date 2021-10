Lydaw EBEZOU

Mon parcours professionnel se résume à mon entrée dans la vie active en 2003.

J'ai répondu à un appel d'offre pour postuler en tant qu'aide de laboratoire.

A partir de ce poste, j'ai développé des compétences telles que la rigueur,l'autonomie et de la responsabilité.

De 2004 à 2007, j'ai évolué dans les établissements secondaires de type Lycée.

Mon expérience dans ce genre de structure est polyvalente.

Et de surcroît demande de la méthode et de la minutie,car les préparations sont élaborées pour l'examen national.

Ces travaux pratiques sont conditionnés tout au long de l'année et à l'issu du baccalauréat national.

J'ai postulé pour un remplacement en tant qu'adjoint technique principal deuxième classe.

Ma récente expérience professionnelle à été enrichissante.

J'ai été formé pendant une période de quatre mois visant à pratiquer de la maintenance sur les appareillage type HPLC.



Mes compétences :

Conseil

gestion du Matériel

Interprétation

Organisation

Prévention

Prévention des risques

Risques Chimiques

Sécurité