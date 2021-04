Lydia COURTOIS

Sur le secteur de BOULETERNERE et alentour (jusqu’à VERNET LES BAINS)

j'ai pour mission de :



Faire l'intermédiaire entre un propriétaire et un acquéreur de bien immobilier.

Mon rôle consiste à me faire mandater par un propriétaire désireux de vendre son bien.

Une fois sous contrat, j'ai pour objectif de trouver un acquéreur et de relayer l'offre au propriétaire.



Véritable intermédiaire entre un vendeur et un acquéreur, je dois, sous la responsabilité du directeur de l' agence immobilière, mener à bien certaines missions :

• chercher des biens immobiliers (appartements, maisons, commerces, bureaux) à vendre,

• signer un mandat avec le propriétaire en réunissant tous les documents nécessaires,

• définir avec le propriétaire le prix de vente et le cas échéant le coût des charges,

• passer des annonces et afficher les biens immobiliers disponibles dans son agence,

• faire visiter le bien immobilier à l'acquéreur,

• recueillir les offres d'achat,

• s'assurer des revenus suffisants des candidats au bien immobilier,

• présenter les offres d'achat au propriétaire,

• informer l'acquéreur de la décision du propriétaire,

• accompagner les deux parties dans la signature du compromis de vente et de l’acte authentique,

• remettre les clés au nouveau propriétaire et le cas échéant, rédiger un état des lieux du bien immobilier



Mes compétences :

Immobilier

Location

Transaction

Gestion

Franchise

Merchandising

Négociation