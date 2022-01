Lydia DJARANE GUIGAL (DJARANE)

Depuis plus de 15 ans maintenant, je dédie mon parcours professionnel pour lutter et agir pour les droits humains.

Je m'appuie sur mon expérience du terrain et sur des compétences organisationnelles, relationnelles et analytiques pour mener mon projet à bien.

Aujourd'hui, je souhaite de nouveau accomplir cette tâche au sein de ma ville de cœur Strasbourg sous les angles de la lutte contre les discriminations et/ou lÉconomie Sociale et Solidaire, le secteur de la jeunesse ou de la.petite enfance.



Mes compétences :

Communication

ONG

Médiation culturelle

Organisation d'évènements

Chef de projet

Management

Social networking

Gestion des ressources humaines