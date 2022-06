Lydia LARRE

HAPPINESS REAL ONLY WHEN SHARED



Création d'Entreprise

Virage à 360°



Je me lance un défis se taille, je vais créer mon propre commerce en solo: une épicerie fine nouvelles génération .



Mon objectif est de promouvoir le terroir local, le bien être avec des cosmétiques de chez nous et la santé par l'alimentation.

Vive les circuits courts!



Je veux mettre à l'honneur les petits producteurs locaux, ceux qui font des merveilles mais qui sont encore trop méconnus.

Je veux développer l'économie sociale et solidaire.



Et il y a tout à faire, y compris dans le local. J'ai besoin d'artisans de tout les corps de métiers.



Je suis seule au commandes mais j'ai besoin de tout le monde.

J'ai aussi besoin de vous.



Alors qu'elle que puisse être votre atout, si la curiosité de m'aider et de promouvoir votre savoir faire est là, n'attendez pas, contactez moi !



Mes compétences :

Comptabilité

Management

Coaching

Vente

Animation d'équipe

Gestion de projet

Sophrologie & gestion du stress

Réseaux sociaux

Relooking & conseil

Diplomatie

Art thérapie