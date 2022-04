Sylvain LARRE

Freelance UX / UI Designer – Paris



Missions : conception centrée utilisateur de produits interactifs :

• Recommandations ergonomiques et conseil

• Élaboration du parcours utilisateur, des gabarits wireframe (Axure)

• Animation d’ateliers de maquettage avec des utilisateurs ou représentants des utilisateurs

• Tests utilisateurs

• Spécification des interfaces

• Suivi de production et coordination des sous-traitants



Contextes : web e-commerce, conception responsive, applications métier, interfaces mobiles (smartphones et tablettes)



Mes compétences :

Ergonomie

IHM

TMS

Design produit

Conduite du changement

Analyse de l'activité

Conduite de projets

RPS

Santé au travail

Conseil

Usability

Conception

Benchmark

Observations systématiques

Focus group

Entretiens