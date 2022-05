Morgane BLANCHARD

Architecte de terrain réactive, organisée et motivée forte de différentes expériences en agence d’architecture parisienne, je possède une réelle capacité d’adaptation au travail en équipe et la gestion des échanges avec les différents acteurs du projet (entreprises, BET, maitrise d’ouvrage).



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

Revit

allplan

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Sketchup

artlantis

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autodesk Revit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator