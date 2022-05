Morgane BLANCHARD

Agronomie

Approche système ; Diagnostic de performances ; Conception de protocoles ; Mise en

place et suivi d’essais ; Enquêtes



Informatique

Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access) ; Statistiques (R) ; Mise en page et

publications (Scribus) ; Évaluation de systèmes de culture (Criter, MASC)



Langues

Anglais courant (TOEIC 760)

Espagnol niveau scolaire



Autres

Coordination d'équipe ; Animation ; Accompagnement du changement ; Organisation de

formations ; Prise de parole en public ; Rédaction et mise en page