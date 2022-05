Morgane BLANCHARD

Je souhaite d'un design, où les frontières entre design produit, services et digital... sont presque inexistantes et laissent place à la POLYVALENCE et à l’ENRICHISSEMENT MUTUEL AU SEIN D’UNE ÉQUIPE.



L’homme est le centre de notre métier et l’homme est doté d’émotions. Je suis convaincue que l’homme de demain ne voudra plus un produit, un service. Il voudra «RESSENTIR» un service, «VIVRE» une marque...



Jamais rassasiée d'apprendre et de découvrir la société et les hommes, je suis motivée pour toutes opportunités et nouvelles expériences professionnelles !



Mes compétences :

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign

Rhino3d

Keyshot

Adobe Photoshop

Graphisme

Design produit

Adobe After Effects

User experience

Marketing

Artlantis

Services