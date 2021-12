Lydia MESSAOUDI

En recherche active d'un poste à durée indéterminée.

Ayant un profil polyvalent, je suis de nature dynamique et j'aime travailler en équipe.

La communication, le marketing et la vente sont des domaines qui m'intéressent tout particulièrement.

Possédant différentes expériences dans ces domaines vastes et variés , je suis ouverte pour échanger avec vous pour une éventuelle proposition d'embauche. N'hésitez pas à me contacter pour vous apporter de plus amples informations me concernant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Ethnos

Import/Export

Customer Relationship Management