Lydia TARA

En tant que consultante patrimoniale, mon objectif est de construire une relation de confiance avec mes clients et de les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins.



Les principales attentes de mes clients sont :

> La construction d'un capital pour améliorer leurs revenus futurs

> Une réflexion sur la mise en place de leur optimisation fiscale

> La distribution d'un complément de revenus

> Sécuriser leur famille

> Diversifier leur patrimoine

> Expert Viager



Jai la possibilité, pour chacun de mes clients, de mappuyer sur l'expertise et la compétence d'un cabinet de gestion patrimoniale qui exerce depuis plus de 20 ans.



Je travaille essentiellement par recommandation, selon les cas de figures, je privilégie pour une meilleure efficacité les contacts en visioconférence. En parallèle des rencontres professionnelles et conviviales sont organisées tous les ans.



Déjà plus de 15 ans, dans le même secteur d'activité et toujours la même passion. Etre utile pour les personnes qui m'entourent et transmettre mon expérience à de futurs Consultants Patrimoniaux.