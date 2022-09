Lydie GANE

Ayant achevé mes études supérieures par un Master 2 Gestion Marketing au sein de business school Middlesex University, j'ai une très forte attirance pour le domaine du Marketing et de la Communication.

J’ai eu l'opportunité de cultiver cet intérêt pour le marketing grâce à mes expériences professionnelles diverses, en tant qu’assistante Marketing pour l’entreprise PARTIMI et assistante en Business Development pour la société Communicaid.

J’ai également à mon actif une période d’un an d’expérience passée au poste d’assistante Communication/Marketing pour l’agence de conseils en communication RH et BtoB Quatre Vents. J’ai contribué à la mise en place d’actions marketing visant à améliorer la marque employeur de différentes entreprises.

Au travers de mes multiples expériences, j'ai été amenée à avoir comme activités principales: la gestion de la relation client, l’organisation de rencontres clients/presse spécialisée, la gestion de participations à des salons, la relance des journalistes, l'élaboration d'un plan marketing, de la veille stratégique…





Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel