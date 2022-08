Lydie GAUDRÉ (GARREAU)

Ingénieur ayant suivit une formation a dominante mécanique (du solide et des fluide) ainsi qu'une spécialisation en énergies renouvelables et environnement, j'ai déjà pu travailler d'un point de vue installateur sur les énergies renouvelables que sont le solaire photovoltaïque, le micro-éolien et les pompes à chaleur.

Au travers de ces énergies et de ces différents emplois j'ai créé différentes méthodes de travail, mis en place des bureaux d'études, géré des équipes, suivit et approvisionné des stocks, établit des plannings.



Mes compétences :

Réponses aux appels d'offres

Création de mémoire technique

Réalisation de plans

Elaboration de devis

Contact fournisseurs

Contact clients

Respect des délais

Gestion d'une équipe

Mise en place d'une charte graphique

Création et gestion d'une base de données

Gestion de parc informatique

Organisation de manifestations

Mensura

AutoCAD

Pack office