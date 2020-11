Lydie MANGIONE (BENATTI)

Je suis co-fondatrice d'une agence d'emploi généraliste et indépendante , l'agence Essentiels.



L'emploi fait partie des fondamentaux ESSENTIELS à une intégration sociale.

Nous sommes très fiers de pouvoir participer à notre échelle, à accompagner les candidats sur leur recherche d'emploi.

Nous créons une rencontre entre une entreprise et un candidat qui souhaitent évoluer dans la même direction.



Mon agence évolue sur le secteur du Rhône et du Nord Isère.

Nous recrutons pour tous types de contrat : CDD, CDI et Intérim