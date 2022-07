Mon expérience je l’ai acquise au sein des TPE et PME.



Ma polyvalence, obtenue tout au long de ma carrière professionnelle et également en tant que conjoint-collaborateur d’un chef d’entreprise, me permet de mieux connaître l’univers de l’entreprise dans sa globalité et facilite mon adaptation dans tous les services.



Mes compétences :

Connaissance des TPE et PME

Bâtiment

Comptabilité

Gestion administrative

Gestion commerciale