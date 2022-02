Lydie MORIN (MORIN)

Après 14 ans passés sur des missions en finances et gestions locales en tant que Responsable puis Directrice financière,en poste depuis 16 ans sur des missions liées au contrôle de gestion, j'ai intégrée en janvier 2022 la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris en tant que Cheffe du Pôle budget.





Suite à un Master 2 Droit, Administration et Gestion Financière des Collectivités Locales de Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris 2 Assas en partenariat avec le Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP), je suis toujours dans l'optique d'élargir mon réseau avec des professionnels de la gestion publique afin de partager nos expériences.



Avril 2009 : Admission au concours d'attaché territorial

Juin 2015 : Admission à l'examen professionnel d'attaché principal





Si vous souhaitez prendre contact :

Pour retrouver le Guide pratique "Pour une démarche d'amélioration globale et progressive de la gestion publique locale"

