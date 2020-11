Artiste plasticienne, je pratique le dessin, l'illustration et le graphisme.

Je suis également passionnée par la création en volume et je confectionne des chapeaux que je vends. Aujourd'hui, je suis engagée dans une reconversion professionnelle où je désire mettre à profit mes talents d'artistes.

Egalement professeur des écoles, et professeur d'arts plastiques pendant un an; j'aime animer des séances de créations artistiques avec les enfants.