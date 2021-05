Assure le conseil technique et la formation des utilisateurs (médecins, infirmiers et corps médical) lors de la mise en service du matériel.

La gestion des pièces de rechange.

Réaliser l'enregistrement (GMAO) et assurer la traçabilité de toutes les opérations de maintenance.



Mes compétences :

Formation

Maintenance préventive et curative biomédical

Ingénierie

Expertise biomédicale