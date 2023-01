Étant diplômée d'un BTS comptabilité et gestion des organisations ,je suis a la recherche d'un poste d'assistant comptable/aide comptable dans une entreprise ou un cabinet comptable dans le but de renforcer les compétences que j'ai acquis de mes précédentes expériences et de développer de nouvelles compétences , mais aussi de mettre en pratique mes connaissances théoriques.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Motivation

Rigeur