Lyonel LYONEL GENNARI (GENNARI)

Lors de mes dernières expériences professionnelle j'ai géré les équipes de production, les infrastructures et les services généraux ainsi que la qualité. Mon dernier poste a mis en évidence mon aptitude au management intensif, à la réorganisation et à la prise de décisions importantes dans des délais très courts.





Mes compétences :

Gestion et analyses de bains chimique

Aptitude au management de la production

Commercial b to b

Aptitudes relationnelles

Aptitude naturelle a la négocialtion

Etude et chiffrage

Gestion de production

Gestion

Travail en équipe

Organisation

Autonomie

Relationnel