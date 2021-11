Lysandre BLONDEAU (BLONDEAU)

Après diverses expériences dans le domaine du secrétariat ( Agent daccueil, assistante comptable, puis acheteuse de 2002 à 2009 à l'imprimerie Néo-Typo) j'ai crée ma micro-entrepise pour être à la fois illustratrice freelance et animatrice d'ateliers de dessin et de peinture dans diverses associations de loisirs (Fontain, Chemaudin, Pouilley-les-Vignes , Francas du Doubs)



J'ai effectué un remplacement à la mairie de la commune de Morre en 2011 cela m'a donné envie de renouer avec ma formation initiale et de me former au métier de Secrétaire de mairie.



J'ai intégré le dispositif de formation des secrétaires de mairie au CNFPT de BESANCON de septembre 2021 à décembre 2021 (Stages dans les mairies

de Noironte, Champagney, Placey et Serre-les Sapins)