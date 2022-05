Ingénieur informaticien depuis 25 ans, je suis aujourd'hui auto-entrepreneur.



J'ai commencé ma vie professionnelle, en 1969, comme contrôleur de gestion.

En 1983, j'abordai une nouvelle carrière d'informaticienne au travers d'une mission de "correspondant informatique" au sein de la Cie Générale de Chauffe.

J'ai dû, bien vite, conforter mes compétences informatiques acquises "sur le tas" par une formation d'ingénieur.



Grâce à mon passé de gestionnaire les rouages des entreprises, qu'il s'agisse de TPE, PME ou multinationales, n'ont plus de secret pour moi.



Mes points forts sont essentiellement :

- l'analyse des besoins (prospective comprise)

- la conception de systèmes informatiques adaptés, la réalisation des spécifications fonctionnelles correspondantes,

- le contrôle de l'adéquation des produits finis(sur mesure ou standards),

- un regard de qualiticienne sur toutes les productions que je réalise ou que je contrôle

- l'adaptabilité et l'écoute.



Tous mes rapports écrits ou verbaux sont accessibles quel que soit le public auquel je m'adresse (informaticien ou non).



Mes compétences :

AMOA

Analyse Et Conception

Appel d'offres

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Cahier des charges

Commerciale

Conception

Gestion commerciale

Gestion des stocks

Informatique

Informatique de gestion

Maîtrise d'ouvrage

Pilotage

Pilotage projets

Spécifications

Spécifications fonctionnelles

Spécifications fonctionnelles…