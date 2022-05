Bonjour, je m'appelle M'bar NDIAYE et j'ai 31 ans.



Je suis actuellement sportif de haut niveau au sein de l'équipe de France de taekwondo et je suis en course pour me qualifier et participer aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Rio en 2016.



Diplômé d'un baccalauréat Sciences et Technologiques Tertiaires et d'un BTS force de vente, j'ai commencé par travailler en tant que vendeur puis commercial mais ce domaine ne m'a pas attiré.



J'ai donc préféré changé de voie et me suis tourné vers le sport, ce qui m'a toujours suivi, j'ai donc passé plusieurs diplômes généraux et spécifiques à mon sport, ce qui me permet aujourd'hui d'être éducateur sportif, coach à domicile et de pouvoir enseigner le taekwondo en club ou autre.



Etant sportif de haut niveau, je recherche des sponsors, sociétés prêtent à m'accompagner dans cette quête de la qualification olympique et ensuite de cette médaille dorée.



Voici une page où vous pouvez suivre ma préparation, mes entrainements et compétitions.



Merci d'avance de tout soutien que vous me porterez



https://www.facebook.com/pages/Mbar-Ndiaye/1415625635382321?ref=bookmarks



Mes compétences :

entraineur de taekwondo

animateur/directeur

educateur sportif

Coaching sportif

sport de haut niveau