M'barèk BOUMOUR

Plus de 20 ans à côtoyer et à être à l'écoute des jeunes en tant qu'enseignant ou formateur, m'ont appris combien nos jeunes ont besoin d'être écoutés, informés, orientés et motivés. Une simple parole d'encouragement ou le partage d'une expérience peuvent-être déterminant dans la réussite sociale et professionnelle d'un individu.



Depuis 3 ans, j'ai eu la chance de côtoyer les enfants. Les tous petits de 3 à 6 ans et ceux du primaire de 6 ans à 12 ans. J'ai appris beaucoup avec eux et j'ai compris l'importance de cette tranche d'âge dans la réussite, les facilités ou les difficultés rencontrées par la suite dans notre vis d'adulte. Il est donc très important d'investir et de s'investir dans l'aide, le soutien, l'éducation des enfants. Plus tard, une fois grands nous récolteront le fruit de notre investissement, doux et agréable si nous l'avions été avec eux quand ils étaient enfants, amer dans le cas contraire.

En plus de diriger une école primaire, j'anime des séminaire de formations au profit d'éducatrices de jeunes enfants. Occasionnellement j'assure des séances de coaching scolaire pour élèves et étudiants et de coaching professionnel pour adultes.



