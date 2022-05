M'barek DAHI

Bonjour a tous les amies vous qui venez visiter cette page.



Je suis le leader chipe développement de réseau de marketing , dans le quel j'ai moi même investi car les gain sont juste énormes,et je invite à adhérer à ce concept fabuleux, profité de cette opportunité de faire de l'argent une fois que vous aurez investi dans ce groupe vous viderais vôtre LIVRÉ A.







Tacho easy et une société qui a signé des contrats pour la fabrication de traker auto de luxe des bracelé dans le milieu carcérales, des bracelé électronique pour les patients dans les hôpitaux.

Nous avons signé avec les Émirats arabes unit la réfection de tous les éclerage publique a l'horizon 2015 dans la ville de DOHA.



la société a signé des contrats avec l'Inde, le Maroc , l'Espagne, la France pour la fabrication et la mise a disposition des bateri et traker pour équiper les voitures électriques et avec les usines de fabriquation auto mobil.

De plus la société c'est tourner vers les investissements participatif donc les particuliers

Les investisseurs peuvent finalement financer sous forme pack et chaque pack vous génère une remuneration monsuel assez intéressant.



Un exemple, je finance sous forme de pack de 3200€ compris dans le pack 1 geolocalisateur personnel qui vous sera envoyé à vôtre adresse, et

60 geolocalisateur mise en location pour vous .

Ce que génère la location de c'est 60 geolocalisateur et de 800€ par mois pendant 12 mois.

La société vous reverse 800€ par mois pendant 12 moi. Alor que société a signé son marché d'appel d'offres sur une durée limitée de 48 mois.

L'investissement commence de 360€ jusqu'à 64000€ et égales a 20 pack a 3200€.





Nos partenaires du Groupe son de gros investisseurs comme les trois que je vous cite PLEIMO . TELLUSmater et Tachno EASY iberica .

Pour plus d'informations me contacté

06 24 80 43 71

Mbarekdahi@gmail.com



Mes compétences :

Marketing manager

Leadership