M'bark BOULOUIRD

Apres avoir travaillé pendant pres de 8 années dans une SSII specialisée dans le domaine de l'agroalimentaire. j'avais besoin d'avoir de gros challenge.

J'ai donc decidé de quitter la SSII pour créer " ma petite entreprise".

Depuis ce jour, chaque matin arrive avec son lot d'adrenaline et je n'ai aucun regret.



RSM est specialisé dans l'ingenierie informatique ( infogérence, securité, virtualisation, audit,...)

la petite entreprise se developpe, aujourd'hui elle travaille avec des hopitaux, cliniques, ministere de la defense, industries agroalimentaires, des associations, industries du luxe, et aussi des petites entreprises ( que je remercie, car elles ont aidées RSM à grandir).

Nous intervenons dans de nombreux pays.



Notre objectif est de repondre aux besoins du client, de l'accompagner , et surtout de ne pas faire comme beaucoup d'autres "oublier le client apres la signature du contrat".



Aussi mon objectif: que chacun de mes collaborateurs soient les plus competants, c'est pour ceci qu'il est primordiale qu'ils soient sans cesse formés.



Mon professeur d'economie m'avait dit que "si l'entreprise n'avait plus rien à t'apprendre, qu'il fallait voir ailleurs", et j'ai très bien compris le message.

C'est pour ceci que chacun de collaborateurs ont de nombreuses formations et ne font pas toujours la meme chose.



j'ai passé beaucoup de temps à parler de ma petite société, et peu de moi.



En temps que chef d'entreprise, j'ai plusieurs casquettes:

- le directeur

- le comptable

- le commercial

- le collegue

- et ce que j'aime le plus : l'ingenieur Systeme et réseau.



Mes competances:

messagerie collaborative, administrateur de base de données, sécurité réseau, virtualisation, stockage , VDI, PRA PCA, TOIP, ...



je suis surement de ceux qui ont besoin de tout maitriser, un probleme devient un challenge pour moi.



Mes compétences :

Networking

Virtualisation

Microsoft .NET

JavaScript

Informatique

DataCore

Stockage

VMware