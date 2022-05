Au sein de la société AFDE SAS, je vous propose notre expertise: audit et réorganisation de votre entreprise pour atteindre vos objectifs;

Gestion des hommes: remise en marche de vos équipes vers les objectifs a atteindre dans des délais,

seconder la direction dans la mise en place du changement , de l'innovation trouver des solutions pérennes et rentables.

j'assure des fonctions de direction à vos côtés à temps partielle, temporairement pour mettre en place une nouvelle organisation et méthode de travail.

je suis déjà intervenue dans plusieurs PME aux Antilles dans différents secteurs d'activités, industrie, btp, bijouterie, alimentaires et je connais bien le marché et les acteurs des DFA depuis 25 ans.



Mes compétences :

Dialogue social

Formation

Organisation

Qualification

Resources Humaines