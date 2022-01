Yannick PLANTE

Alizés RH, créé en 2011, est devenu aujourd'hui le premier réseau de cabinets franchisés et consultants partenaires, spécialisé en conseil RH sur l’ensemble du Monde Francophone.



Nous proposons toutes les prestations de conseil RH partout sur le monde francophone grâce à un réseau d’agences installées en proximité de nos clients.



nos marques:

- Alizés RH

- LEAD RH

- Mon cv virtuel

- Direct Coaching

- Recrujob

- Job Nord Québec



Nous appliquons partout les mêmes méthodologies et savoir-faire RH .



Nos territoires d’implantation actuels:



Alizés RH (pays francophones en Europe, Afrique, Asie, Océanie, France métropolitaine):

• France-Paris/Région parisienne

• France Ouest Atlantique

• Guadeloupe

• Martinique

• Guyane

• Réunion

• Mayotte

• Polynésie Française



LEAD RH (Canada et Amérique du Nord)

• Québec (Canada)



Notre Ambition: Le développement sur la France, l'Europe francophone, l'Afrique francophone, notamment par l'ouverture de franchises.



Notre offre :



- conseil en recrutement, évaluation

- ingénierie de formation, actions de formation inter-entreprises et à la carte sur les formations stratégiques et transversales (management, RH, Communication)

- conseil RH et en droit social

- accompagnement de la personne (coaching, bilans de compétences, Accompagnement VAE, placement, outplacement et reclassement collectif, reconversion professionnelle)

- Management de transition



En vous inscrivant surArray vous pouvez:

- en tant que recruteur, déposer et gérer directement et gratuitement vos offres d'emploi, et trouver le candidat idéal sur notre base de candidats

- en tant que candidat, vous inscrire, et vous faire repérer selon votre profil de compétences distinctives et accéder à toutes les opportunités d'emploi sur le monde francophone



www.alizes-rh.com

www.LEADRH.com

www.recrujob.com

www.moncvvirtuel.com

www.directcoaching.com

www.jobnordquebec.com



Mes compétences :

Ressources Hummaines

Développement d'Affaires / Business

Conseil du dirigeant

Multiculturel et international

Management de projet

Management des hommes

Ressources humaines

Conseil

Dom

GPEC

Formation

Recrutement